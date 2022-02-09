工總：台商受非關稅措施衝擊 盼入CPTPP消弭障礙

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（中央社記者曾智怡台北9日電）根據工總「2021出口障礙調查」，目前技術性貿易障礙等非關稅措施已逐漸取代關稅成為各國貿易保護手段，台商反映受影響出口國包含中國、東南亞、印度等；廠商也期待加入CPTPP，形成與成員國間分別洽簽FTA的效益，以進一步消弭貿易障礙。

調查結果顯示，約有7成以上廠商，同時勾選出口東北亞、東南亞、北美洲地區，顯見國內廠商經營面向的多元與對外貿的依存度，以及全球布局的緊密狀況。以統計比例而言，占比前3大為東南亞、東北亞地區、北美地區。

關稅因素是最直觀、易於衡量的一項指標。工總表示，近年區域貿易協定的洽簽如火如荼進行，若台灣未能積極趕上這些經濟整合潮流，引發關稅待遇不平等，將削減台灣產品在國際的競爭力。

業者坦言，關稅問題是導致進口國不願下訂單的關鍵，即使產品再精良，當進口業者不願意負擔高額關稅，又或面對對手國的優惠關稅，便形成無法順利打入該國市場的一堵高牆。

廠商反映關稅過高的地區仍以亞洲市場居多，儘管反映的產品項目與往年相較未見激增，但值得注意的是，近2年每年都有同樣的產品項目重覆出現；工總指出，由此可感受出各國所簽訂的FTA，特別是東南亞市場的關稅差異，已嚴重影響台灣出口業者的競爭力。

除關稅問題外，工總坦言，近期世界貿易組織（WTO）也開始關注非關稅貿易障礙議題，非關稅措施已逐漸取代關稅成為各國貿易保護手段，不僅形式不斷變化，隱蔽性也強，日益成為國際貿易發展的主要障礙，尤其是技術性貿易障礙更逐漸成為廠商反映的重點。

廠商反映遭遇非關稅貿易障礙的國家，包括中國大陸、東南亞地區國家、印度等；反映遭到對手國不合理的非關稅措施比例最多的是「進口國濫用貿易救濟措施」、「進口國的關務程序」以及「進口國的標準及符合性評估」。

除了貿易障礙，工總指出，廠商期待台灣能爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），尤其鋼鐵、石化、紡織、機械產品等在東南亞國家如越南、馬來西亞長期面臨高關稅障礙，若能加入，不但能形成與CPTPP成員間分別簽訂自由貿易協定（FTA）的效益，也有助於進一步消弭關稅障礙。（編輯：林淑媛）1110209