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NCC2/273

NCC：5款手機資安複測未通過 有4款為中國製

2022/2/9 15:50
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（中央社記者蘇思云台北9日電）NCC每年針對手機進行資安抽測，NCC表示，去年抽測10款手機中，目前仍有5款尚未通過複測，其中4款為中國大陸製手機，會持續督促業者改善，預計3月可公布名單。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注先前NCC抽測手機資安檢測情形。

NCC基礎設施事務處副處長吳銘仁表示，去年下半年抽測的10款不同廠牌智慧型手機中，主要有美國蘋果、日本、韓國、台灣、中國製手機，初測只有APPLE iPhone 12通過，尚未通過的9款手機，截至2月8日仍有5款手機未通過複測，其中4款為中國大陸製的手機。

吳銘仁表示，NCC會持續追蹤，督促業者改善，目前不方便透露手機款式，預計如果後續通過複測，3月再公布手機名單。

吳銘仁表示，現行資安檢測分成1級、2級、3級共3個等級，抽測部分主要是針對手機應用軟體及通訊協定應有的個資保護及加密機制，從台灣資通產業標準協會（TAICS）公告的測試規範中跨級別挑選10個項目進行檢測。

媒體詢問如果複測未過，是否會有其他行政指導或強制下架方式。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，各國手機資安檢測都不是強制規範，目前採取自願性質，NCC則透過每年定期抽測，讓民眾知道哪幾款手機是否通過，並定期公布結果，確保消費者權益。

NCC今天也通過「智慧型手機系統內建軟體資通安全檢測技術規範」停止適用討論案，NCC表示，由於TAICS在2020年7月公告更新的資安測試規範，因此才把NCC原本舊版的技術規範停止適用。（編輯：潘羿菁）1110209

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