更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
NCC
新聞專題
NCC1/261

NCC檢測10款手機資安風險 初測僅iPhone 12通過

2022/1/6 20:38（1/6 20:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NCC公布110年智慧型手機軟體資安抽測結果，下半年抽測10款不同廠牌智慧型手機，初測僅有iPhone 12通過。（中央社檔案照片）
NCC公布110年智慧型手機軟體資安抽測結果，下半年抽測10款不同廠牌智慧型手機，初測僅有iPhone 12通過。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北6日電）NCC今天公布110年智慧型手機軟體資安抽測結果，下半年抽測10款不同廠牌智慧型手機，初測僅有iPhone 12通過，其餘9款未通過，已請手機製造商改善，以保障消費者權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，為帶動智慧型手機製造商重視內建軟體資通安全，NCC在108年起開始推動手機內建軟體資安抽測。

NCC表示，近期提高抽測頻率，分別在110年度上、下半年針對未取得資安認證，並經電信事業統計109年下半年銷售量較高的5款中國大陸廠牌手機、110年上半年銷售量較高的10款不同廠牌智慧型手機，辦理資安檢測。

NCC表示，110年上半年抽測的5款中國大陸廠牌智慧型手機，分別有REALME C3、OPPO A72、VIVO Y50、MI NOTE9 PRO、SUGAR T30 64/3G DUAL LTE五款。110年5月初測都未通過，110年10月複測後經改善全數通過。

NCC表示，110年下半年抽測10款不同廠牌智慧型手機，110年10月初測只有蘋果（APPLE）iPhone 12通過，尚未通過的9款手機，因考量其內建軟體尚不符要求，NCC暫時不予公布，已函請手機製造商積極配合改善，依過往會請廠商1到2個月改善完畢。

NCC強調，通過資安檢測的各款手機，也只是代表內建軟體版本在檢測當下符合測項要求，手機內建軟體如有更新版本，手機製造商應就更新部分重新檢測及驗證，才能維持其通過的資安等級。

NCC表示，手機資安風險更包括民眾「自行安裝」的APP及使用習慣等，呼籲民眾切記「三不五要」，以加強保護個人資料與隱私安全。

NCC指出，三不為不瀏覽可疑網站、不連接可疑的Wi-Fi、不強行取得管理者權限；五要包括要定期更新密碼、要更新軟體程式及備份資料、要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面、連接的Wi-Fi要開啟加密防護、手機不再用時要刪除機敏資料。

NCC表示，資安檢測是從台灣資通產業標準協會（TAICS）公告的測試規範中跨級別挑選10個基本項目進行檢測，主要包括「內建軟體應將帳號、通行碼或金鑰儲存於作業系統保護區內或以加密方式儲存」、「內建軟體具備付費功能時，應使用多因子或強驗證進行用戶身分辨識」等項目。（編輯：潘羿菁）1110106

延伸閱讀
元大統一證資安事件 券商公會：交易密碼勿與網購相同習慣用Chrome記住密碼 遠端工作恐成駭客破口NCC發現小米10T 5G手機內建APP檢查政治敏感詞 有資訊回傳疑慮
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀