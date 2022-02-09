更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冬奧花滑團體賽頒獎儀式喊卡 傳與羽生結弦狂熱粉絲有關
首頁 / 證券

慧洋1月營收年增逾7成 樂觀看散裝後市

2022/2/9 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）慧洋-KY今天公告1月營收新台幣19.31億元，月減6.3%，但較去年同期成長逾7成。慧洋認為，BDI指數短線回檔，不過，船舶週轉率仍低，加上新造船訂單不多，看好運價可望逐漸回升。

慧洋今年1月營收19.31億元，農曆春節前為散裝淡季，受此影響，月減約6.3%，不過年增幅達71.35%。1月營業利益為9.26億元，稅前盈餘為8.65億元，換算每股稅前盈餘1.16元。

今年年初有暴雨影響巴西礦場開採作業，加上中國舉辦北京冬奧限制鋼鐵產能，衝擊運輸需求，此外適逢農曆春節假期，均導致海岬型指數（BCI）修正，連帶影響波羅的海乾散貨指數（BDI）走弱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

慧洋表示，上述因素導致市場短期波動，不過若觀察當前市況，各國港口作業仍因檢疫措施、船員換班問題，船舶週轉率低，加上新造船訂單偏低，看好運價可望逐漸回升。

慧洋共有136艘船舶、平均船齡約7年，新造船訂單15艘。展望後市，慧洋指出，雖然去年市場基期已高，不過仍樂觀看待今年散裝航運表現，慧洋今年共60艘船將進行換約，估計換約漲幅將達25%。（編輯：張均懋）1110209

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族