慧洋1月營收年增逾7成 樂觀看散裝後市

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（中央社記者蔡芃敏台北9日電）慧洋-KY今天公告1月營收新台幣19.31億元，月減6.3%，但較去年同期成長逾7成。慧洋認為，BDI指數短線回檔，不過，船舶週轉率仍低，加上新造船訂單不多，看好運價可望逐漸回升。

慧洋今年1月營收19.31億元，農曆春節前為散裝淡季，受此影響，月減約6.3%，不過年增幅達71.35%。1月營業利益為9.26億元，稅前盈餘為8.65億元，換算每股稅前盈餘1.16元。

今年年初有暴雨影響巴西礦場開採作業，加上中國舉辦北京冬奧限制鋼鐵產能，衝擊運輸需求，此外適逢農曆春節假期，均導致海岬型指數（BCI）修正，連帶影響波羅的海乾散貨指數（BDI）走弱。

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慧洋表示，上述因素導致市場短期波動，不過若觀察當前市況，各國港口作業仍因檢疫措施、船員換班問題，船舶週轉率低，加上新造船訂單偏低，看好運價可望逐漸回升。

慧洋共有136艘船舶、平均船齡約7年，新造船訂單15艘。展望後市，慧洋指出，雖然去年市場基期已高，不過仍樂觀看待今年散裝航運表現，慧洋今年共60艘船將進行換約，估計換約漲幅將達25%。（編輯：張均懋）1110209