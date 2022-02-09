福島5縣酒品 財政部：持續實施逐批檢測

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（中央社記者謝方娪台北9日電）台灣有條件解禁日本福島5縣食品輸台，針對原本就開放進口的酒品，財政部表示，自日本311核災後進口日本福島5縣酒品皆採逐批檢測，符合標準才進口，未來也會持續實施輻射逐批檢測。

行政院8日宣布有條件解禁日本福島5縣食品輸台，至於酒類不算食品，原本就可開放進口，財政部今天指出，自2011年3月日本核災事件發生後，為防止污染酒品輸入，都對日本福島、群馬、茨城、栃木及千葉等5縣產製酒品採逐批檢測。

財政部說，酒品經過行政院原能會核能研究所檢測後，結果符合衛福部所訂「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」才能進口，到目前為止檢測結果均為零輻射檢出。

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財政部指出，目前美國、歐盟各國等多數國家均已開放日本福島等核災區酒類進口，沒有設下特別管制，部分國家如韓國、俄羅斯等要求進口時需檢附輻射檢驗證明，而台灣採由官方機構逐批檢測的作法已較各國嚴謹，為保障國人飲酒安全，會持續對福島等5縣主要核災區進口酒類進行輻射逐批檢測。

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。（編輯：黃國倫）1110209