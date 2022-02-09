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電子領軍 台股收漲185點站上18100關卡
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電子領軍 台股收漲185點站上18100關卡

2022/2/9 13:50（2/9 13:54 更新）
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台股9日終場收在18151.76點，上漲185.2點，漲幅1.03%。（中央社檔案照片）
台股9日終場收在18151.76點，上漲185.2點，漲幅1.03%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北9日電）台股今天開高走高，由台積電等權值電子股帶動漲勢，加上航空雙雄走揚、遊戲族群跌深反彈，指數盤中一度大漲逾200點，終場收在18151.76點，上漲185.2點，漲幅1.03%，成交值新台幣2940.63億元。

電子股今天上漲1.24%，金融股漲0.35%；傳產族群的航運股漲0.75%，鋼鐵股漲1.02%。

晶圓代工廠龍頭台積電上漲7元開出，早盤一度越過5日線634元，終場以633元作收，漲幅0.8%；鴻海收106.5元，漲幅0.95%；聯電漲1.08%，收在56元；聯發科漲3.2%，收1130元。

航空雙雄華航、長榮航表現強勢，終場分別上漲3.05%、3.84%，收在27元、28.4元，成交量超過25.38萬張、24.44萬張。

啟發投顧分析師楊基政表示，台股月線反壓尚未克服，預期加權指數會在月線約18196點附近震盪，可留意業績表現不錯的傳產股、電子股和跌深反彈股。（編輯：楊凱翔）1110209

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