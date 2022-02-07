勞動基金大賺4511億 新制勞工每人分紅2.3萬

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）勞動基金運用局今天公布110年整年勞動基金運用績效，全年獲利新台幣4511.1億元、收益率為9.65%，其中新制勞退收益為2836.8億元，估計平均每名勞工帳面約可分紅2.3萬元。

勞動部今天公布去年全年的勞動基金運用績效，截至110年12月底止整體基金規模為5兆1075億元，整體勞動基金全年投資獲利4511.1億元，收益率9.65%。

勞動基金運用局指出，回顧去年金融市場，隨各國疫苗施打普及，陸續開放防疫管制措施，加上持續實施財政與貨幣刺激政策，全球經濟從109年的衰退谷底逐步復甦，然而通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及COVID-19新變種病毒持續擴散，使得全球經濟存在高度不確定性。

不過，勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年平均報酬率為5.85%，近5年平均報酬率則為7.09%，長期績效表現穩定，其中在國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金20%，今年度投資報酬率為30.6%，優於同期間台股大盤報酬率的23.66%。

根據數據，若單以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，去年全年收益數為2836.8億元、收益率為9.66%，若以可參與分配的新制勞退帳戶1225萬來估算，平均每名勞工可以分紅2.3萬元。

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不過，勞動部也強調，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球經濟成長持續溫和擴張，帶動企業投資及生產力上升，但各國央行隨著通貨膨脹壓力上升，將通膨風險列為首要考量因素，逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，而經濟刺激措施退場速度，也將影響金融市場走勢，後續將密切掌握全球政經情勢，在既定資產配置下，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。（編輯：陳政偉）1110207