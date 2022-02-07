虎年開紅盤 台股早盤漲逾150點站上17800點

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台股7日農曆虎年開紅盤，春節休市期間美股4大指數上漲，台股早盤大漲超過百點，最高來到17832.23點，上漲157.83點。中央社記者謝佳璋攝 111年2月7日

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天農曆虎年開紅盤，春節休市期間美股四大指數上漲，台股今天早盤大漲超過百點，最高來到17832.23點，上漲157.83點，站上5日線約17815點。

電子權值股台積電和聯發科早盤走堅，環球晶則受到公開收購世創一案破局影響，今天早盤重挫，跌幅一度超過6%，中美晶早盤跌幅也逼近7%；受到美股Meta股價暴跌26%衝擊，元宇宙概念股包括宏達電等臉綠。

法人分析，儘管美國聯準會（Fed）暗示3月升息，並提前縮減資產負債表，美債殖利率走揚，不過市場反應鈍化，台股春節休市期間，美股四大指數全數走揚，台股有機會續補漲，維持多方走勢。

根據統計，從1999年到2021年的23個農曆春節後台股開盤日，收盤有16年上漲、7年下跌，收漲機率約7成。法人預期，台股年後行情可期，觀望資金將陸續回籠，虎年開紅盤後，可望吸引低接買盤布局。（編輯：楊蘭軒）1110207

台股7日農曆虎年開紅盤，春節休市期間美股4大指數上漲，台股早盤大漲超過百點，盤面紅通通。中央社記者謝佳璋攝 111年2月7日

台積電開盤勁揚8元 市值增加2074億元

（中央社記者張建中新竹7日電）台股虎年今天開紅盤，展開補漲行情，指數早盤大漲逾100點，台積電股價也有不錯表現，開盤跳空達新台幣644元，上漲8元，市值增加2074億元。

台股春節休市11天，期間美股道瓊工業指數上漲792點，漲幅2.31%；那斯達克指數上揚558點，漲幅4.13%；費城半導體指數上漲102點，漲幅3.05%。

台積電美國存託憑證（ADR）表現相對疲弱，下跌1.46美元，跌幅1.19%。不過，台積電今天股價跳空開高，達新台幣644元，上漲8元，市值增加2074億元，攀高至16.7兆元，貢獻大盤指數約66點。

台積電最大客戶蘋果（Apple）iPhone 13銷售表現亮眼，市占率提升，法人估計，蘋果2021年iPhone出貨量約2.41億支，年增18.9%，並預期2022年iPhone出貨量可望進一步達2.59億支，將再增加7.7%，台積電營運可望受惠。

台積電今年營運展望樂觀，預期美元營收可望成長25%至29%，表現將優於晶圓代工業平均成長20%的水準。台積電並預期，未來幾年美元營收年複合成長率將達15%至20%。（編輯：楊凱翔）1110207