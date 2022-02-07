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台股虎年開紅盤收漲225點 攻克季線與17900關卡

2022/2/7 13:41（2/7 14:22 更新）
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台股7日農曆虎年開紅盤，貨櫃三雄奔漲停，帶動台股反彈大漲225.9點，收在17900.3點。中央社記者謝佳璋攝 111年2月7日
台股7日農曆虎年開紅盤，貨櫃三雄奔漲停，帶動台股反彈大漲225.9點，收在17900.3點。中央社記者謝佳璋攝 111年2月7日
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天農曆虎年開紅盤，儘管盤中電子股拉回，大盤漲幅收斂，但午盤後金融堅挺，貨櫃三雄奔漲停，帶動台股反彈大漲225.9點，收在17900.3點，5日線和季線失而復得，連2年農曆春節後開盤日收漲。

法人指出，台股震盪幅度加大，短線風險觀察美國聯準會（Fed）將在3月提前升息或提前縮減資產負債表，但半導體產業成長持續，台股後市不看淡。

台股今天農曆虎年開紅盤，受惠封關期間美股四大指數勁揚，美科技股、金融股、能源股上漲，台股今天早盤大漲近200點，儘管盤中電子股拉回，但金融股走勢堅挺，航運股午盤過後急拉，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海攻上漲停，帶動台股勁揚反彈。

終場台股加權股價指數上漲225.9點，收在17900.3點，漲幅1.28%，5日線17832點和季線約17869點失而復得；台股今天成交值來到新台幣3050.7億元，其中電子股成交值約1926億元，占比約63%，航運股成交值約384億元，占比約12.6%。

台股連2年農曆春節後開盤日收漲，這也是從1999年到今年24個農曆春節後開盤日，收盤有17年上漲。

電子股盤中數度翻黑，尾盤上揚終場小漲0.48%，金融股勁揚2.74%，台積電翻黑終場收在635元，小跌0.16%，市場擔憂半導體成熟製程供過於求，聯電收在54.5元，下跌4.89%。

鴻海收在103元，小漲0.98%，聯發科收在1100元，上漲2.33%，日月光投控漲幅收斂收在100元，上漲1.21%。台達電收在271元，上漲1.12%。

半導體矽晶圓廠環球晶公開收購德商世創（Siltronic）失利，今天股價表現疲弱，終場收在720元，跌51元，大跌6.61%，環球晶母公司中美晶股價同步走跌，跌破200元大關，終場收在199元，下跌5.01%。

航運股午盤後急拉反彈，終場大漲8.56%，其中貨櫃三雄奔漲停，萬海收在162元，長榮收124元，陽明收108元。航空股華航收25.6元，大漲9.4%，長榮航收在26.4元，鎖住漲停。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股今天農曆虎年開紅盤，短線預期與COVID-19疫情共存將是常態，目前風險在於美國Fed將在3月提前升息或提前縮減資產負債表，以對抗通膨，對股市短線雖有影響，不過，經濟基本面企業獲利展望良好，半導體資本支出持續高檔，先進製程及成熟製程帶動的半導體成長循環仍在持續，台股後市不看淡。

劉宇衡指出，台股近期震盪加大，在類股操作，他建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上、且有高度成長的標的。（編輯：楊蘭軒）1110207

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