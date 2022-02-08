法人看好台灣半導體產業 進入大多頭年代

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）新光投信看好疫情加速數位轉型，AI、5G、HPC帶動新世代需求，加上中美貿易戰拉升台廠供應鏈角色，推升台灣半導體產業在2021年進入一個強勁的成長格局，2022年進入大多頭年代。

新光投信今天舉行「新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金」募集記者會，將於2月14日至16日募集，採季配息；成分股是以市值篩選，其中，台積電占比30%，為目前市場上半導體ETF中比重最大。

新光投信董事長劉坤錫表示，疫情加速數位轉型，AI、5G、HPC帶動新世代需求，車電強勁復甦，加上中美貿易戰短期內難以結束，導致多數廠商將生產重心移出中國，台灣半導體廠商成為多國更加仰賴的生產供應鏈，推升半導體產業在2021年進入一個強勁的成長格局，進而可延續到2023年。

新光投信看好台灣的半導體產業在2022年進入大多頭年代，產業投資前景續旺，推出「新光臺灣半導體30 ETF」，追蹤台灣指數公司編制的「臺灣全市場半導體精選30指數」。根據歷史回測資料顯示，半導體精選30指數於2021年漲幅達38.94%，優於半導體指數的26.78%，更勝過OTC報酬指數的32.65%、加權報酬指數27.06%。

新光投信表示，截至1月26日台股封關前的最新市值計算，此檔ETF最新前10大成分股包括台積電、聯發科、聯電、聯詠、日月光控股、瑞昱、矽力-KY、環球晶、譜瑞-KY、穩懋，每季ETF成分股自動汰弱留強。

新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹表示，台灣半導體產業，在2022年具備多元成長引擎及豐富投資題材。受1月大盤回檔影響，相關半導體股價回復到合理估值水準，整體產業投資價值浮現。

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王韻茹表示，成分股中產業配置有42.21%為IC代工、39.60%為IC設計。台積電引領台灣半導體產業朝向先進製程、先進封裝等技術邁進，將引爆下世代全球半導體技術大戰，直接帶動半導體設備、耗材等資本支出相關廠商成長動能。

至於下游的封測，王韻茹認為，進入2022年旺季後，整體產能供給吃緊重現；不過，若廠商能掌握車電、伺服器等相關訂單，2022年營運成長動能無虞。而IC的載板現階段訂單能見度高，預計產業多頭可延續到2025年、甚至到2026年。（編輯：張良知）1110208