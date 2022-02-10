BDI指數大漲逾1成 散裝族群走強

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）散裝需求復甦，波羅的海乾散貨指數（BDI）9日大漲13.84%。受此激勵，散裝族群走強，慧洋-KY一度漲逾5%。展望後市，隨冬奧落幕、各國推動基礎建設，散裝市況將自第2季轉強。

因應冬奧，中國今年初加大鋼鐵減產力道，加上全球第2大鐵礦砂業者淡水河谷（Vale SA）巴西鐵礦砂開採區遇暴雨，影響生產動能，衝擊海岬型（capasize）船舶需求。隨海岬型指數（BCI）修正，也拖累波羅的海乾散貨指數（BDI）表現走勢。

不過，春節後運輸需求回溫，BDI指數大漲，BDI在9日以1711點作收，較8日大漲13.84%。其中，海岬型平均日租金為每艘1萬2468美元，較前一天上漲2499美元；巴拿馬極限型日租金約1萬9377美元，日增1637美元；輕便極限型日均價2萬1018美元，較前日增加1946美元。

散裝族群今天走揚，慧洋-KY走勢相對強勁，早盤觸及85.7元、上漲5.8%，午盤漲勢收斂至約83.1元，裕民高點重返60元關卡，午盤上漲2.5%至59.8元；中航、新興、四維航等個股穩守盤面之上。

展望後市，慧洋認為，疫情仍影響港口作業效率，船舶週轉率偏低，加上新造船訂單不多，看好運價可望逐漸回升。

裕民表示，冬奧將結束，預計中國鋼鐵減產力道會放緩，且疫後各國推動基礎建設，看好散裝需求自第2季轉強，第3季進入傳統旺季。今、明年新增運能有限，散裝需求仍大於供給，看好今年市況有望維持去年不錯表現。（編輯：潘羿菁）1110210