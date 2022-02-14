京元電蘇州子公司全員檢測暫停工 首季營收無影響

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）中國媒體今天報導，江蘇蘇州新增8例COVID-19確診病例，晶圓測試廠京元電表示，子公司京隆科技進行全員PCR檢測，生產活動因人員受干擾逐步暫停，之後配合主管機關核示，即可全面復工。

京元電指出，此對京元電第1季合併營收尚無重大影響，對公司財務業務並無重大影響，第1季業績展望不變。

中國光明網、澎湃新聞、搜狐等網路媒體和平台報導，今天蘇州市召開疫情防控新聞發布會，新增8例COVID-19確診病例。

報導引述蘇州疫情控制中心消息指出，1月31日以來，曾在京隆科技（工業園區方洲路）、和艦科技（工業園區現代大道）等地旅居史的人員以及與確診病例（含無症狀感染者）有軌跡交叉的人員，須實施管控措施；網路消息也傳出，今天蘇州園區所有社區立即進行全員核酸檢測。

京元電在蘇州當地設有子公司京隆科技，京元電今天傍晚表示，京隆科技配合當地主管機關，正進行全員PCR檢測，生產活動因人員受干擾逐步暫停，之後配合主管機關核示，即可全面復工。

京元電指出，蘇州京隆科技每日營收約人民幣500萬元至600萬元，到3月底還有很多工作天可加緊追回營收，因此對京元電第1季合併營收尚無重大影響，對公司財務業務並無重大影響，第1季業績展望不變。

京元電去年8月股東會通過京隆科技擬申請在中國大陸A股上市案。京元電當時指出，因應全球製造供應鏈未來可能變化，逐步布局在地化、吸引及激勵優秀專業人才以提高全球競爭力，京隆科技擬向中國大陸主管機關申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易。

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根據年報資料，京隆科技成立於2002年9月，實收資本額1816.8萬美元，主要從事經營類比或混合自動資料處理機零組件、固態記憶系統零組件、升溫烤箱加工組裝及銷售業務、以及積體電路封裝測試。法人指出，京隆科技布局5G晶片和CMOS影像感測元件晶圓測試。

2020年京隆科技營收衝到新台幣47.04億元，年增72%，營業利益10.59億元，稅後淨利11.4億元，年增75%。（編輯：趙蔚蘭）1110214