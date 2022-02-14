俄烏情勢緊張 亞股重挫日股跌逾2%

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（中央社香港14日綜合外電報導）西方國家外交斡旋阻止俄羅斯和烏克蘭之間爆發戰爭似乎失利，美國警告俄羅斯恐在近日內攻打烏克蘭，亞洲股市今天聞訊重挫，其中日股重挫逾2%。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕美國總統拜登（Joe Biden）和其他領袖要求緩和緊張情勢的呼籲後，西方國家準備因應東歐地區可能爆發的衝突，紐約股市和歐洲股市11日雙雙重挫。

今天的亞股也隨著歐美股市前一個交易日的頹勢挫跌。

各國政府紛紛通知僑民撤離烏克蘭，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週警告，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，恐怕會以「大量的飛彈和炸彈攻擊」揭開序幕。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）準備前往基輔和莫斯科，居中斡旋，以避免這場危機爆發。蕭茲要求莫斯科當局即刻釋出「減緩緊張情勢的訊號」。

俄烏戰爭一觸即發，加上最新數據顯示美國1月通膨超乎預估來到7.5%，引發市場投資人不安，也升高對美國聯邦準備理事會的壓力，恐迫使聯準會升息幅度超乎預估。

新加坡銀行（Bank of Singapore）分析師艾里李（Eli Lee，音譯）表示，今年以來的市場震盪走勢恐將持續下去。

「在軍事行動的情節下，我們可能會看到石油和天然氣價格飆漲，加劇短期通膨問題，導致各金融市場進入避險模式。這可能會對風險資產帶來波動，資金湧進日圓、美元和黃金等避險資產。」

日股日經指數今天收跌2.2%，來到27079.59點，港股恆生指數收跌1.4%，來到24556.57點，上海綜合股價指數收跌1.0%，來到3428.88點。

至於亞洲其他股市，孟買股市跌幅超過2%，首爾、雅加達、威靈頓和台北股市跌幅都超1%。新加坡和曼谷股市也下挫，雪梨和馬尼拉股市則逆勢上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110214