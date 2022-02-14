越南廠復工後首見正成長 寶成1月營收創同期次高

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（中央社記者潘智義台北14日電）經歷疫情造成越南廠停工再復工，製鞋大廠寶成工業今天公布1月自結合併營收為新台幣270.06億元，創歷年同期次高，並較去年同期增加9.3%。

寶成發布新聞稿指出，在越南廠區營運回穩，以及寶勝國際受益於農曆春節前買氣增強，帶動整體銷售，製鞋與通路兩大業務均較2021年同期穩健成長，1月自結合併營收已較去年同期恢復正成長。

寶成分析，2022年北京冬奧會、2022卡達世足賽對製鞋業務、通路業務的營運效益都有幫助，大型運動賽事的舉辦確實會吸引社會大眾的眼光，進而推升運動風氣，品牌公司也會加大行銷力道，有助於帶動相關產品買氣。

寶成認為，印尼勞動力相對充足，除持續投資並配合整體營運規劃，在印尼中爪哇做中長期的產能布局，已陸續增資子公司PT. Hardases abadi Indonesia達6500萬美元，目前正在前期準備階段，可望增添未來營運成長動能。

寶成表示，越南廠區2021年第3季製造產能因疫情影響而下降，隨著2021年第4季分階段復工，營運逐漸回穩，計畫於農曆年後積極招聘人力，持續提升生產效率，製造產能應有機會進一步推升。

寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業今年1月自結營收為9.72億美元（約新台幣269.01億元），較去年同期增加12%，製鞋業務及通路業務均較去年1月穩健成長。

受惠農曆春節前買氣增強帶動銷售表現，由裕元工業通路業務獨立分拆上市的寶勝國際今年1月自結營收為人民幣28.2億元（約新台幣123.65億元），較去年同期增加12.6%。（編輯：張良知）1110214