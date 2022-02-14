可成1月營收月增7.7% 勤誠續寫同期新高

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（中央社記者吳家豪台北14日電）金屬機殼廠可成今天公布1月合併營收約新台幣28.36億元，月增7.7%，主要受惠於產品組合持續調整、新業務與新客戶貢獻。伺服器機殼廠勤誠1月合併營收7.36億元，雖月減21.1%，仍續創同期新高。

可成透過新聞稿說明，1月營收年減36.9%，主因出售泰州廠後，初期業務交接產生的高基期所致。

可成表示，高階金屬機殼或混合設計滲透率提高、教育領域持續數位化轉型，加上主要客戶穩健市場地位，有助於可成維持核心競爭優勢；且全球汽車產業電動化速度加快，看好車用業務潛力。

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展望2022年，可成指出，比較基期效應明顯淡化，下半年長短料況可望緩解，來自新領域、新產品與新客戶的貢獻將挹注可成營收及獲利，但仍需密切觀察供應鏈變化、原物料及股匯市波動。

勤誠表示，雲端需求持續熱絡，中美兩大地區的新舊客戶發展順利，部分訂單能見度已達上半年，另嘉義新廠現已投入使用，在終端需求擴張及新產能搭配下，2022年全年營收預期將再創新高。（編輯：趙蔚蘭）1110214