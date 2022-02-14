1月房地合一稅22億年增2倍 台中市成長最顯著

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（中央社記者謝方娪台北14日電）1月房地合一稅收達新台幣22億元，相比去年同期大增2倍。若以縣市別觀察，房地合一稅成長最顯著依序為台中市、桃園市、台北市及台南市。

財政部統計處副處長陳玉豐今天公布1月全國賦稅收入達2032億元，創歷年同期新高，年增8.4%。關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅皆創歷年同月新高；印花稅則創歷年單月新高。

1月印花稅達20.23億元，年增15.2%，主因為承攬契約增加。若從縣市別觀察，增幅最大依序為台北市、高雄市、新竹市。

1月土地增值稅106.7億元，年增1.2%。由於2022年起全國公告土地現值增加2.5%，為2017年以來最大調幅，帶動土增稅年增率由黑翻紅，揮別先前連6個月負成長；此外，由於案件多半會趕在年底前交易，部分稅款也會落入1月。

觀察六都表現，有四都土增稅呈現正成長，分別為台中市增加3.32億元、高雄市增加1.66億元、新北市增加1.57億元、台北市增加1.17億元；另一方面，台南市減少1.27億元、桃園市減少0.06億元。六都大額稅款案件多半源自建商或投資公司購地。

由於去年有辦公大樓買賣、電子業廠房買賣等大額交易墊高基期，1月契稅僅15.38億元，年減1.5%；六都中，只有新北市呈現正成長，其餘五都皆為負成長。

1月房地合一稅為22億元，年增15億元、增幅高達2倍；其中，以台中市年增2.3億元、桃園市年增2.2億元、台北市年增2.1億元、台南市增加2億元較為顯著。（編輯：林克倫）1110214