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台股大漲265點 重返18200點收復均線

2022/2/16 09:17
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）俄羅斯入侵烏克蘭疑慮緩和，帶動美股四大指數勁揚，也激勵台股今天開盤跳空上漲超過百點，早盤最高來到18217.54點，大漲265.73點。

台股早盤不僅重返萬八大關，也站上18100點整數關卡，重返18200點之上，收復10日線17998點、5日線18158點和月線18146點。

晶圓代工龍頭台積電今天起至4月15日，自集中交易市場買回1387張庫藏股，買回區間價格每股444元至960元，台積電今天早盤最高來到645元，漲12元，漲幅1.89%，市值大增新台幣3111億元，來到16.72兆元。

主要電子權值股聯發科、聯電、日月光投控、鴻海勁揚，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海走堅，航空股華航、長榮航堅挺。

本土證券法人指出，俄烏衝突局勢緩解，台指期今天結算，台股季線壓力可望趨緩，台股若守穩季線並站上月線，反彈行情可望持續，不過仍須留意俄羅斯與烏克蘭地緣政治局勢後續進展，此外美國聯準會（Fed）是否提前擴大升息以及縮減資產負債表規模，也是持續關注焦點。（編輯：楊凱翔）1110216

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