券商公會賀鳴珩喊台股3大覺醒 虎年站上2萬點可期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北11日電）110年台灣證券市場寫下60年來史上最亮眼紀錄，展望111年，券商公會理事長賀鳴珩今天表示，當前台灣民眾已對證券市場出現3個覺醒，包括海外資金回流、資金重配置、台股高殖利率，今年穩穩站上2萬點可期。

券商公會今天舉行新春記者會，賀鳴珩表示，受COVID-19疫情影響，各國釋出大量資金刺激經濟，吸引更多人重視資本市場，台灣適時推出三大關鍵要素，包括放寬證券線上開戶、逐筆交易上線帶動交易量能及當沖比重、推出盤中零股交易普惠金融，台灣證券市場除經濟基本面佳外，也順利迎上全球資金浪潮，寫下60年來台灣證券史上最亮麗的紀錄。

展望今年，賀鳴珩指出，當前民眾已對台灣證券市場出現3個覺醒，第一，持有境外高收益債券基金規模超過新台幣1兆元，面對FED即將升息及通膨高漲，將影響基金報酬率，且美股波動劇烈，也都驅使海外資金回流台灣。

第二，民眾漸漸瞭解薪資收入不足以支撐退休生活、保險保障和投資理財的差別，理解要退休就要投資好股票，要理財才有富裕未來，才能滿足退休生活所需。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第三，過去10年來投資台股的年化報酬率超過12%，今年殖利率超過5%的個股應該比比皆是，可見台股確實是全世界最好的投資。

賀鳴珩認為，台灣證券市場在去年天時、地利、人和的契機下，刷新多項紀錄。在海外資金回流、台灣民眾資金重配置、台股高殖利率下，相信去年只是台股起飛元年，可以預見今年將持續創佳績，日均量可望在新台幣3000億至4000億的基礎上持續放大，指數有望穩穩站上2萬點。（編輯：潘羿菁）1110211