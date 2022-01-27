聯發科今年營收估增逾2成 未來3年複合成長率15%

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（中央社記者張建中新竹27日電）手機晶片廠聯發科今年營運展望樂觀，預期全年營收可望成長超過20%，未來3年營收年複合成長率將達15%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，執行長蔡力行表示，受惠5G滲透率提升，及5G旗艦晶片天璣9000出貨，減緩部分消費性產品淡季效應影響，預期第1季營收將達新台幣1312億至1415億元，季增2%至10%。

隨著高價值產品在各類別產品比重提升，聯發科第1季毛利率可望攀高到47.5%至50.5%水準，費用率預估約23%至27%。

蔡力行說，儘管2022年終端市場具不確定性，不過受惠較佳的產品組合及強勁的技術升級，2022年聯發科營收可望成長超過20%，毛利率目標為48%至50%。

蔡力行表示，今年全球5G手機滲透率可望由近40%，提升至50%以上，約為7億支。受惠北美洲、歐洲、印度及新興國家的客戶積極導入5G產品，預期聯發科在中國以外地區的5G晶片出貨量可望較去年倍增。

除在Sub-6GHz領先布局，蔡力行說，聯發科毫米波單晶片也已獲全球主要電信業者認證，預計於2022年下半年在國際市場量產。

蔡力行表示，聯發科智慧裝置平台與電源管理晶片平台業績也將同步成長。其中，電源管理晶片方面，與集團手機和智慧裝置合作帶來的營收比重將約30%，非集團業務相關的車用及工業用將高度成長，比重達10%以上。

蔡力行說，市場前景樂觀，預期聯發科潛在市場將由2021年的800億美元，成長至2024年的1400億美元規模，聯發科挾優異關鍵技術，未來3年營收年複合成長率將達15%。

針對股利政策方面，蔡力行表示，聯發科去年除將常態現金股利配發率提高到80%至85%，並推出為期4年的特別現金股利計畫，每年額外配發每股16元特別現金股利。依去年每股純益70.56元推估，2022年每股將配發72元至76元現金股利，實際金額仍待董事會決議通過。（編輯：黃國倫）1110127