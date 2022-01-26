聯發科推頂級Chromebook晶片 宏碁搶先採用

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（中央社記者張建中新竹26日電）聯發科今天發表頂級Chromebook晶片迅鯤Kompanio 1380，宏碁Chromebook Spin 513搶先採用，其他搭載迅鯤1380的終端產品近期將陸續亮相。

聯發科智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，迅鯤1380採用6奈米製程，整合強大的運算、多媒體、人工智慧AI和雲端遊戲性能，將進一步提升Chromebook使用體驗。

迅鯤1380選用8核心CPU，聯發科指出，其中包含4個時脈3GHz的Arm Cortex-A78核心，可有效提升反應速度，5核心Arm Mali-G57 GPU可支持快速、生動的視覺呈現，並提供4頻道2133MHz LPDDR4X的充足頻寬，是遊戲硬體最佳後盾。

聯發科指出，迅鯤1380搭載多核心AI處理器APU 3.0，專門處理AI相機及AI語音等任務，同時優化續航力。迅鯤1380並支援Wi-Fi 6/6E、藍牙5連網規格，可讓用戶享受高速無線連網。（編輯：張均懋）1110126