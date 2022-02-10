MSCI調整台股權重 金管會估外資微幅流出16億

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（中央社記者謝方娪台北10日電）MSCI今天公布季度調整結果，台股權重2降1升，金管會預估，影響外資流出0.56億美元，折合約新台幣16億元，占外資持有市值僅0.006%。金管會強調，台股表現還是要看國際情勢和基本面。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數權重調降至16.37%、在亞洲除日本指數權重下調至18.56%、在全球市場指數權重上調至1.91%，最新權重於2月25日收盤生效。

金管會證期局副局長郭佳君表示，以台股在「MSCI全球新興市場指數」調降0.02個百分點觀察，預估影響外資流出0.56億美元，折合約新台幣16億元，占外資持有市值0.006%，影響甚微。

郭佳君強調，MSCI調整權重和台股表現沒有絕對關係，台股主要仍受到國際整體情勢變化及產業基本面影響。

2021年上市櫃公司全年營收達39.82兆元，年增16.41%，2021年12月現金殖利率也達2.56%。郭佳君認為，以國內產業基本面而言，台股對外資仍有一定吸引力。

台股在本次「MSCI全球新興市場指數」權重由16.39%下調至16.37%，調降0.02個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%下調至18.56%，調降0.14個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.90%上調至1.91%，調升0.01個百分點。

MSCI台灣指數成分股本次新增1檔、刪除1檔，指數成分股維持86檔，並有16檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多為新增成分股元太，權重增加0.38個百分點；調降最多個股為刪除成分股緯創，權重減少0.23個百分點。（編輯：張良知）1110210