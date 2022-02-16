俄烏局勢緩美股大漲 法人：台指期結算台股看反彈

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）俄羅斯入侵烏克蘭疑慮緩和，美股四大指數大漲，台股15日翻黑下挫近46點，萬八大關得而復失，收在17951點，驚險守住季線。法人表示，今天適逢台指期結算，台股仍有機會反彈，短線震盪格局。

俄羅斯15日宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股收高，其中道瓊工業指數大漲422.67點或1.22%，以34988.84點作收。標準普爾指數上揚69.4點或1.58%，收在4471.07點。以科技股為主的那斯達克指數大漲348.84點或2.53%，收14139.76點。費城半導體指數勁揚184.254點或5.47%，收3554.453點。

台股加權指數15日開高走跌，呈現量縮價跌格局，終場翻黑下挫45.86點，萬八關卡得而復失，收在17951.81點，成交值新台幣2318.4億元，是今年以來單日次低量。

三大法人15日合計賣超182.33億元，其中自營商賣超39.97億元，投信買超19.85億元，外資及陸資賣超162.21億元。投信已經連續11個交易日買超台股，外資連2天賣超台股。

在台指期淨部位，三大法人15日淨空單減少2020口至3693口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少4754口至16391口。

本土期貨法人表示，台股15日終場守住季線17942點，不過收長上影線黑K，走勢價跌量縮觀望，今天適逢台指期結算，預期短線台股震盪格局。

烏克蘭與俄羅斯緊張態勢似有趨緩跡象，金管會15日仍臨時緊急邀集證交所、櫃買中心、期交所、集保公司召開股期市會議，會中評估台灣基本面良好，VIX指數及黃金等避險商品價格沒有顯著異常，密切關注後續動態。

晶圓代工廠台積電董事會15日通過今天起至4月15日，自集中交易市場買回1387張庫藏股，買回區間價格每股444元至960元，台積電上次買回庫藏股是在2008年8月13日至10月12日買回283張，距今已超過13年。

台積電董事會15日也核准209億4417萬美元資本預算，將用於建置及升級先進製程、成熟和特殊製程、先進封裝等產能。此外，台積電、日本索尼半導體解決方案（SSS）及日本電裝株式會社（DENSO）15日宣布，DENSO將投資台積電在日本熊本縣設立的子公司JASM約3.5億美元，持股超過10%。

台積電董事會15日也核准配發去年第4季每股現金股利2.75元，配息基準日定為2022年6月22日，除息交易日為6月16日。

IC載板大廠景碩去年全年稅後獲利38.59億元，大幅年增612%，是2008年以來新高，去年每股稅後純益8.56元。景碩擬盈餘分配現金股息每股4.5元，盈餘配發率52.5%。

感測晶片廠原相去年營收與獲利同創歷史新高，每股純益11.32元。原相預期，今年第1季因淡季效應影響，季營收將季減約1成。（編輯：楊凱翔）1110216