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日本明年擬排含氚核廢水 台觀察團最快3月赴日實勘

2022/2/20 14:25（2/20 14:41 更新）
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日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，台灣觀察團最快3月可成行。圖為福島第一核能發電廠。（共同社）
日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，台灣觀察團最快3月可成行。圖為福島第一核能發電廠。（共同社）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，台灣積極籌組「專家觀察團」並與日方接洽，希望展開實地訪查；原能會表示，日本3月放寬入境限制，順利的話，最快3月觀察團可成行。

日本福島核電廠含氚核廢水規畫2023年春天排放入海，日本東京電力公司（Tepco）去年提出計畫建造海底隧道，將在距離岸邊約1公里近海的水下12公尺處，排放福島核電廠稀釋過的核廢水。

日本此舉引發國際關注，國際原子能總署（IAEA）專家調查團也於上週赴日，除了於福島第一核能發電廠實地了解含氚廢水的狀況，並和東京電力公司及日本政府相關省廳交換意見。

台灣則因非IAEA會員國，未能派專家參與前述調查團，因此自行籌組「專家觀察團」，積極與日方接洽；台灣專家觀察團原定去年底赴日，卻因COVID-19疫情升溫而延期。

原能會今天告訴中央社記者，台灣已經向日本表達訴求，希望3月放寬入境管制後，能夠盡早前往訪查；目前還在溝通階段，畢竟日本仍有疫情，雙方都很關注相關防疫措施，最快的話，有望在3月成行。

至於赴日天數與行程重點，原能會表示，考量疫情因素，天數會盡量精簡，行程重點則放在福島核電廠氚水相關設備狀況，也會與東京電力公司交換意見。

原能會表示，這次觀察團除了原能會，跨部會因應平台的相關部會成員也會加入，如漁業署、食藥署等；回台後，將盡快整理相關結果並適時對外說明。（編輯：黃國倫）1110220

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