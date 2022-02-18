原能會：IAEA赴日查核廢水 2個月後提初步報告

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（中央社記者曾智怡台北19日電）日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，原能會今天表示，國際原子能總署（IAEA）專家調查團本週赴日已採集海水樣本，後續將進行分析驗證，預計2個月後提出調查團初步報告。

IAEA專家調查團本週在日本的活動，除赴福島第一核能發電廠實地了解含氚廢水的狀況，也和東京電力公司及日本政府相關省廳交換意見，並在今天召開線上記者會說明初步結果。

原能會透過新聞稿指出，IAEA在記者會中表示，本週調查團赴日已採集海水樣本，後續將透過所屬實驗室進行獨立分析驗證。

IAEA也會針對技術文件及資訊細節與日方相關單位深入討論，預計2個月後提出本次調查團初步報告；且將在今、明兩年持續追蹤與執行跟進審查任務，並在日本正式將含氚廢水排放前，發布完整的結論報告。

另一方面，IAEA也在官網設置專區頁面，提供重要資訊與含氚廢水排放的相關審查進度，落實資訊透明。

原能會表示，持續密切關注IAEA調查團後續動態，並做好輻射安全的監測管制作業，確保公眾健康與安全。

日本福島核電廠含氚核廢水規畫2023年春天排放入海，日本東京電力公司（Tepco）去年提出計畫建造海底隧道，將在距離岸邊約1公里近海的水下12公尺處，排放福島核電廠稀釋過的核廢水。（編輯：林克倫）1110219