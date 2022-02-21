輸銀獲捷克核准設立代表人辦事處 助台廠拓歐洲商機

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（中央社記者蘇思云台北21日電）中國輸出入銀行（輸銀）今天表示，已在捷克當地時間2月17日獲得捷克國家銀行（Czech National Bank）核准設立代表人辦事處，為國銀赴捷克布點首例，盼協助台灣廠商開拓歐洲市場。

輸銀今天發布新聞稿，為協助台灣廠商拓展歐洲地區業務發展版圖，掌握中東歐市場商機，選定以捷克布拉格作為據點。

輸銀表示，去年11月11日獲金管會同意向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處，並在今年捷克當地時間2月17日獲捷克國家銀行核准設立，是我國第一家獲捷克國家銀行核准設立代表人辦事處的金融機構。

輸銀指出，原本就已透過輸出保險、轉融資及進出口融資與保證業務等，協助台灣廠商深耕中東歐地區多年。近年配合政府與中東歐國家雙邊關係快速升溫，輸銀決定在捷克布拉格申請設立代表人辦事處，去年10月由國發會主委龔明鑫率領訪問團實地交流也反應台捷兩國情誼與未來發展前景。

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輸銀看準捷克地處歐洲軸心，交通上擁有重要地位，將積極推動捷克成立辦事處的相關事宜。

輸銀表示，捷克布拉格代表人辦事處除了蒐集當地法令規章、金融相關商情與資訊，並向台商客戶推介輸出融資、保證、輸出保險業務等服務，也將跟中東歐資信優良銀行合作，拓展轉融資業務，就近服務中東歐當地台資客戶，協助台灣企業在海外多元布局，以捷克作為跳板，開拓歐洲地區市場。（編輯：蘇志宗）1110221