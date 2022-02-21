國產署完成1.2萬筆土地管變登記 簡化移交程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）財政部國產署今天表示，已簡化5類目的事業用地的移交程序，統計2021年因簡化程序，已完成1萬2000多筆土地管理機關變更登記（管變登記），面積達1848公頃，讓各目的事業主管機關更有效率接管用地。

財政部國有財產署（國產署）今天舉行線上例行記者會。

財政部國產署副署長游適銘表示，土地一般撥用需要逐案核定，先前行政院分別核定國產署經管，3類土地像是被地方政府闢建公共設施、位於河川區域及國家公園區域範圍內的國有非公用土地，如果未涉及有償撥用、無需負擔補償者，可簡化撥用程序，以列冊方式會同目的事業主管機關辦理管理機關變更登記。

游適銘表示，另外，這2年配合行政院「向海致敬」政策及農田水利法施行，農田水利會改制為公務機關，因此新增2類土地，包括一般性海堤設施與原農田水利會水利設施使用的國有非公用土地，也可以簡化移交作業程序，加速土地移交經濟部水利署各河川局及行政院農業委員會農田水利署接管。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游適銘指出，國產署針對5類目的事業用地簡化移交程序外，每年也會訂定目標數。統計2021年共完成1萬2000餘筆土地管變登記，面積達1848公頃，讓各目的事業主管機關更有效率接管所需用地。

游適銘指出，未來將持續積極協助各機關取得公務或公共建設所需國有土地，提升國有財產在地方建設、河川治理、國土保育、海岸安全與農業政策等運用效能，增進公共利益。（編輯：張均懋）1110221