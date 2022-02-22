法人：首季鉭質電容價格高檔 被動元件標準品漸持穩

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件市況備受關注，外資法人預期，今年上半年被動元件標準品價格下滑幅度溫和，車用電子和工控相關高階特殊品供應吃緊，第1季鉭質電容價格維持高檔。

被動元件市況備受關注，日系外資法人今天出具報告預期，去年第3季底開始的低檔循環，將在今年3月之後逐步回溫，預期今年上半年被動元件標準品價格的下滑幅度僅3%至5%，較以往季節性調整幅度約5%、較前一波低檔循環價格下滑幅度約5%至10%溫和。

外資法人分析，被動元件標準品原材料和貨運成本上揚、加上同業廠商之間有紀律地維持產能利用率、以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進展的不確定性，預期今年上半年被動元件標準品價格持穩。

觀察台廠在相關領域布局，外資法人表示，國巨較其他中國競爭廠商具有優勢，因為國巨集團目前75%營收比重屬於高階特殊產品。

美系外資法人先前報告預估到2023年，國巨在高階特殊品業績比重可突破80%，上看82%，標準品業績比重下降至20%以下，預估比重降至18%。

展望被動元件高階特殊品市況，日系外資法人預期，車用電子和工控相關高階特殊品供應仍吃緊，其中鉭質電容產品交期持續拉長，預估今年第1季鉭質電容價格將維持高檔。

國巨先前預估，今年首季車用占比有機會提升到20%，今年資本支出有相當程度比重布局車用被動元件產能，預估2023年車用占比可提升到22%。

展望積層陶瓷電容（MLCC）產能，法人預期，今年全球主要MLCC大廠產能增加的幅度和規模將有限，主要大廠產能擴充工程還在進行中，預期要到2023年MLCC產能才會明顯提升；中國包括風華高科、三環集團、宇陽科技等，儘管積極擴充MLCC產能，但相較全球主要MLCC大廠，擴產規模仍小，短期內威脅影響有限。

根據資料，全球MLCC廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國三星電機（SEMCO）、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。其中國巨穩居全球第3大MLCC供應商。

全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球最大晶片電阻供應商。

在鉭質電容市場，國巨集團旗下基美（KEMET）在全球市占率約43%位居第1，其他供應商包括AVX、Vishay、Panasonic等。（編輯：楊蘭軒）1110222