ABF需求續旺 欣興：產能滿到2027年

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（中央社記者江明晏台北23日電）ABF產業需求供不應求，欣興表示，載板需求非常暢旺，客戶甚至希望預定更長遠的產能，「但要預訂產能可能都要到2027到2030年」，欣興宣布增加今、明年資本支出。

IC載板暨印刷電路板（PCB）廠欣興今天舉行法人說明會，公布財報並釋出展望，去年全年營收新台幣1045億元，毛利率22.63%，較2020年14.6%大幅提升，稅後獲利132億元，每股盈餘（EPS）8.98元，為近年新高表現。

欣興2021年第4季合併營收305.64億元，季增8.6%、年增達35.38%；毛利率27.7%、營益率18.71%，分別創歷史次高及15年半高點，歸屬母公司稅後淨利49.96億元，季增達18.53%、年增近1.44倍，每股盈餘3.38元創新高，毛利率提升主要來自產品組合優化。

欣興發言人沈再生表示，載板客戶需求持續暢旺，甚至希望預定更長遠的產能，「現在要預訂產能可能要到2027到2030年了」，產業需求整體狀況還是相當不錯，其中ABF需求更高於BT。

至於毛利率是否逐季成長，他說明，中長期都會是好的發展，但可能會遭逢季節性的調整。

為配合工廠營運需求，並提升製程能力，欣興董事會決議通過2022年資本預算由約新台幣358.58億元，再增加約45.55億元，增加後總金額約404.13億元，80%都用於載板投資。

欣興並通過預計2023年度進機的長交期設備採購訂單金額由約124.02億元，再增加87.77億元，增加後總金額約211.79億元。2024年的資本支出也會是高峰。

沈再生說明，在產能陸續開出下，欣興營收成長可期，預估資本支出的一半大概能轉換為營收成長。

觀察欣興去年第4季載板營收年成長達39%，進一步貢獻全年營收成長，產值占比方面，去年第4季ABF已占75%、BT約20%，ABF成長幅度達50%、60%以上。

至於欣興與旭德的合併案，欣興表示，透過雙方合作，目前狀況是欣興支援旭德供不應求的產能，未來擴產則會雙方充分合作，迎合未來需求，旭德新產能大約會在明年開出。

他表示，載板需求相當暢旺，HDI、PCB和軟板比較會受到季節性影響，會調整HDI量能，譬如手機領域會逐步下降。（編輯：張均懋）1110223