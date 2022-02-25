南電去年獲利衝新高 每股賺16.38元擬配息10元

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）IC載板大廠南電去年稅後獲利衝破新台幣百億元、來到105.82億元，大幅年增188.6%，創歷史新高，每股稅後純益16.38元，南電擬配發現金股息每股10元，盈餘配發率約61%。

南電今天下午公布去年綜合損益，去年全年合併營收522.28億元，較前年385.12億元成長35.6%，創歷史新高；去年全年合併毛利率28.5%，較前年14.94%增加約13.5個百分點；去年合併營業利益128.7億元，營益率24.64%，較前年10.67%增加近14個百分點。

去年南電稅後獲利105.82億元，較前年36.66億元大增188.6%，創歷史新高；去年每股稅後純益16.38元，優於前年EPS 5.67元。

南電今天董事會也決議通過擬配發現金股息每股10元，若以今天收盤價524元計算，現金殖利率約1.9%。南電將在5月27日舉行股東會。

其中去年第4季南電合併營收147.74億元，較去年第3季141.13億元成長4.68%，創單季新高，去年第4季合併毛利率33.2%，季增近2個百分點，創單季新高，去年第4季合併營業利益43.82億元，營益率29.66%，季增2.1個百分點，也創單季新高。

去年第4季南電稅後獲利35.54億元，較去年第3季31.13億元成長14.2%，創單季新高，去年第4季每股稅後純益5.5元，優於去年第3季EPS 4.82元。

展望第1季，法人表示，南電內部調升營運目標，首季業績從先前預估季減5%到10%，調升至僅季減低個位數百分點；毛利率從原先預估季減、調升至有機會季增。

觀察ABF載板價格走勢，法人預估，第1季南電的ABF載板價格可望優於去年第4季，預估今年ABF載板供不應求的缺口將持續擴大並延續整年。

在BT載板部分，法人預期，通訊用晶片所需BT載板的市場需求暢旺，成長可期，將帶動今年BT載板業績和毛利率表現。（編輯：楊凱翔）1110225