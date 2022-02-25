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首頁 / 證券

錼創掌握微發光二極體技術 申請台灣創新板上市

2022/2/25 18:54
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（中央社記者潘智義台北25日電）錼創科技（PlayNitride Inc.）今天向台灣證券交易所送件申請股票創新板第一上市，為今年第1家申請股票創新板第一上市外國企業。

台灣證券交易所透過新聞稿指出，台灣創新板是台灣資本市場發展的重要里程碑，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力，或創新經營模式的公司申請上市，並協助創新企業提早進入資本市場，取得長期穩定的股權資金，以建構完善多層次資本市場架構，促進新經濟產業活絡發展。

證交所說明，錼創科技公司負責人為李允立，公司註冊地為開曼控股公司，但實際營運主體為英屬開曼群島商錼創科技股份有限公司台灣分公司，位於台灣新竹縣竹北市；錼創顯示科技股份有限公司位於苗栗縣竹南鎮。

另外，錼創科技實收資本額10億873.6萬元，主要產品為Chip on Carrier及微發光二極體（MicroLED）相關產品。

證交所指出，錼創110年度稅前純益12億1810.9萬元，每股稅後盈餘14.14元。

錼創與LED廠富采投控（3714）、面板廠友達（2409）都有合作關係。（編輯：張均懋）1110225

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