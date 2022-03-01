併購亞太效益 遠傳：首年EBITDA合併綜效逾30億元

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遠傳表示，合併亞太電後，將展現頻譜、固網和光纖綜效，保守預估首年至少有30億元的EBITDA合併綜效。圖為遠傳信義威秀門市。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北1日電）遠傳表示，合併亞太電後，將展現頻譜、固網和光纖綜效，保守預估首年至少有30億元的EBITDA合併綜效，主要來自於設備共用、維運等；28GHz頻段也有像是「星鏈計畫（Starlink）」的商業合作機會。

遠傳電信今天召開2021年第4季成果暨合併亞太電信法人說明會，去年累計每股盈餘（EPS）為2.8元，年成長率高達9.2%。遠傳並維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利新台幣3.25元。

遠傳2021年行動通訊業務營運績效亮眼，客戶每月平均貢獻度（ARPU）持續居電信業之冠；自2021年3月起ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，更繳出平均用戶ARPU年增1.5%、行動服務營收年增轉正達1.4%的佳績。

遠傳5G用戶滲透率突破20%，目標2022年底達30%，透過AI大數據精準選址，已完成9700多個5G站台建置，人口覆蓋率超過90%，預計2022年底將突破97%。

遠傳與亞太電信簽署合併契約，遠傳為存續公司，預計發行3.57億新股合併亞太電信。合併後將展現頻譜、固網和光纖綜效，更將運用既有設備完成頻譜整合，精簡營運成本。

遠傳總經理井琪表示，和亞太電信合併後，保守預估第一年至少有30億元的稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）合併綜效，主要來自於網路設備共用、維運等。

遠傳目前企業專網是使用3.5G頻段，和亞太合併後，將高頻28GHz頻段做為企業專網使用。此外，28GHz頻段也有其他商業合作機會，像是「星鏈計畫（Starlink）」正在積極推動低軌衛星產業，他們使用的頻段可能和遠傳頻譜重疊，未來有機會一起合作。

井琪並表示，遠傳和亞太電信都是使用愛立信的網路設備，超過90%的亞太電信基地台可以整合至遠傳，因此只要主管機關同意，雙方就可以進行基地台整併，節省網路基礎建設、維運等支出。

遠傳2022年資本支出財測並未計入亞太電信合併影響數，待遠傳和亞太電信完成合併、盤點雙方資源後，再確認是否需要調整採購。例如遠傳和亞太電信在3.5G共頻共網，NCC要求亞太電信建設4G網路，亞太電信因此投入資源升級700MHz需要的設備，未來雙方合併後，遠傳即可視狀況減少相關支出。

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根據財測，遠傳2022年預估每股盈餘（EPS）為2.83元，年增率為1.1%。資本支出部分，預估2022年全年資本支出為111億元，較2021年5G建置高峰的121億元為低。

展望2022年的成長動能，井琪表示，將以「電信本業」和「新經濟」並重，遠傳80%的營收來自電信本業（包含資費、行動裝置、商品等），電信本業非常有潛力做為整體營收成長的關鍵動能；今年新經濟營收年成長率可望達雙位數成長，目標是從2021年營收占比17.2%提升至2022年18.9%。（編輯：潘羿菁）1110301