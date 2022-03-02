廢棄太陽光電板何去何從 能源局：設有回收機制

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（中央社記者曾智怡台北3日電）外界關注太陽光電板廢棄回收議題，經濟部今天表示，國內已有太陽光電模組回收機制，規範設置者預繳模組回收費用，納入模組回收基金，再委由專業處理機構進行回收與利用；未來將持續與環保署滾動檢討、精進相關機制。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，太陽光電是乾淨永續的再生能源，台灣建置太陽光電發電設施所用光電模組都符合國際標準（IEC），具可靠度及耐久性，可耐用20年以上，且發電效率仍保有80%。

因此，優惠躉售台電20年期滿後，原有系統仍可發電自用、售電予民間企業或台電公司，也可更換更高效率的光電模組永續經營，避免原有案場閒置。

針對光電板的回收，能源局表示，已與環保署建立模組回收與利用機制，成立模組回收基金，規範設置者預繳模組回收費用（1000元/瓩），且每片模組都有編號及列管，當光電業者或案場所有權人需要排除廢棄模組時，可由專人協助清運。

此外，模組回收基金也會應用在開發再利用技術，將模組破碎分離的玻璃、金屬、塑膠等，以高值化處理技術提高回收率及效益。

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能源局指出，目前環保署已核可多家拆卸清除案場廢棄太陽光電板，以及拆卸材料回收再利用的業者，可上環保署「許可核發證照查詢」網站，於廢棄物代碼中輸入廢太陽光電板的「一般事業廢棄物」代碼D-2528查詢。

經濟部表示，為持續發展綠電，光電案場在20年躉購期滿後仍可繼續發電不須拆除，若須拆除也有相關回收與利用機制；更鼓勵於原址重建發電設備，更換效率更高的模組，讓綠電永續發展，達成淨零碳排的目標。（編輯：楊凱翔）1110302