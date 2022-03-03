南電拚營收和營業利益逐季增 網通和車用電子助攻

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板廠南電副總經理呂連瑞表示，今年營收目標兩位數百分點成長，力拚營收和營業利益逐季增加，上半年營業利益目標超過去年下半年，今年網通和車電應用成長幅度大。

南電今天下午受邀參加券商舉行法人說明會，談到全台大停電是否影響，呂連瑞表示，南電營運正常，沒有停電，南電也沒有直接或間接銷往俄羅斯的產品，俄羅斯和烏克蘭戰事沒有影響。

展望今年營運目標，呂連瑞預估，今年南電營收目標朝兩位數百分點成長邁進，營收和營業利益拚逐季成長，上半年營業利益目標超越去年下半年。

在應用端，呂連瑞預估，今年南電在個人電腦應用可望微增，網路通訊今年應用可明顯成長，車用電子成長幅度僅次於網路通訊；消費電子應用可能小幅下滑，主要是去年基期較高，其他類包括高效能運算和人工智慧晶片應用也可較去年成長。

展望資本支出，呂連瑞表示，去年資本支出約新台幣84.5億元，主要是中國大陸昆山廠一期在去年下半年量產，加上價格調升、高值化產品助攻，帶動去年合併營收增加137億元。

擴產進展部分，呂連瑞指出，向南亞塑膠承租的廠房已經投產，預估今年第2季可滿載生產，產能估增加12%至13%；樹林廠第一期擴建並試車運轉中，預計今年上半年完成試車、第3季製程認證、第4季客戶和產品認證，整體擴建進度超前，預估今年整體產能可增加20%。

至於樹林廠二期，呂連瑞表示，按照進度進行，預估2024年首季量產；中國昆山廠二期擴建中，按照計畫2023年首季量產。

展望產品未來布局，呂連瑞指出，高階ABF載板提升製程能力，並微縮增層線寬/線距及bump pitch；另將持續依進度擴建台灣和中國大陸產能，進一步擴大市占率。

南電指出，高階ABF載板主要應用在5G基地台、雲端伺服器等高階網通載板，6奈米繪圖晶片等高階電腦應用載板，5奈米電腦中央處理器（CPU）將增加兩位數百分點產能，以及高層板大尺寸人工智慧、加速處理器等特殊應用晶片載板。

在BT載板，呂連瑞表示，持續微縮MSAP製程線寬/線距，並開發爭取高階BT載板商機，將量產新世代穿戴裝置、高階手機相機模組及光學感測器系統級封裝（SiP）載板；5G微型基地台收發器與網路訊號交換器應用載板，以及高階車用影音娛樂、微控制器及通訊應用載板。

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高密度連接板（HDI）方面，呂連瑞指出，行動裝置、消費性及車用電子等產品設計更精密化，高值化HDI使用量持續增加，南電提升高階HDI產品比重，開發高階電腦主機板與伺服器加速卡、消費型固態硬碟與記憶體模組、mini LED應用電路板。

從應用比重來看，去年個人電腦占南電整體業績比重約19%，網路通訊占比約45%，消費電子占比約23%，車用電子占比約7%，其他包括高效能運算和人工智慧晶片應用占比約6%；去年載板營收比重達82%，一般電路板占比約12%。（編輯：張均懋）1110303