統一超跨界響應永續 推電動車充電服務
2022/3/3 15:44（3/3 16:31 更新）
統一超跨界攜手台泥儲能、華城電能分別於7-ELEVEN花蓮、桃園、南投，3家門市導入電動汽車快充樁服務。（統一超提供）中央社記者江明晏傳真 111年3月3日
（中央社記者江明晏台北3日電）全球聚焦2050年淨零碳排目標，統一超旗下7-ELEVEN響應節能減碳趨勢，推出電動汽車充電服務，期望藉由便利商店全台綿密的門市，帶動電動汽車充電服務便利化、普及化。
統一超說明，初步跨界攜手台泥儲能、華城電能分別於7-ELEVEN花蓮、桃園、南投，3家門市導入電動汽車快充樁服務，未來將依消費需求擴增服務據點，未來更計畫結合OPEN POINT生態圈，打造便捷的數位節能生活圈。
7-ELEVEN積極打造電動車充換電服務平台，2015年起首度攜手Gogoro Network共同打造在地首家電動機車電池交換站的便利商店創新店型，累積至今超過190家門市導入，服務據點遍布北中南東，服務人次逐年成長，創造節能減碳效益。
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以2021年為例，7-ELEVEN與Gogoro Network合作服務人次突破350萬，減碳量超過1萬公噸、等同39.4座大安森林公園一年吸碳量，2021年更擴大與光陽集團Ionex合作便利換電站。
在ESG浪潮下，統一超商正式宣告2021年為「永續元年」，聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購4大永續專案，透過在地逾6400家7-ELEVEN落實產銷永續計畫、積極推動各項永續行動。（編輯：張均懋）1110303
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