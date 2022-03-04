築間餐飲拚掛牌 年營收估55億

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（中央社記者江明晏台北4日電）築間餐飲集團去年業績逆勢成長，年營業額新台幣30億元，旗下6品牌總店數達102家；今年目標展店至150家以上，營業額估55億元，計畫朝掛牌邁進。

築間餐飲集團2021年業績逆勢成長，年營業額30億元，旗下6品牌總店數達102家，今年目標展店數預估可達150家以上，營業額預估55億元。

今年首場台北加盟展，築間鍋物除了首度開放「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」加盟，展期4天更祭出共20名每人100萬的加盟金，以高回饋吸引創業者。

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築間餐飲集團表示，近年來市場對於吃到飽的用餐需求相當熱絡，還沒開展就接到不少詢問電話，甚至很多因疫情倒閉的餐廳，房東乾脆自己接下，用現有設備去調整改造，跨足餐飲業。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，築間集團在過往加盟展中收穫不少，有之和牛鍋物及本格和牛燒肉去年營業額就破10億元，今年專心拚內需市場，集團按照原定計畫持續展店，同時內部也進行公司組織調整，以符合上市要求，目標瞄準資本市場。（編輯：蘇志宗）1110304