更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

築間餐飲拚掛牌 年營收估55億

2022/3/4 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）築間餐飲集團去年業績逆勢成長，年營業額新台幣30億元，旗下6品牌總店數達102家；今年目標展店至150家以上，營業額估55億元，計畫朝掛牌邁進。

築間餐飲集團2021年業績逆勢成長，年營業額30億元，旗下6品牌總店數達102家，今年目標展店數預估可達150家以上，營業額預估55億元。

今年首場台北加盟展，築間鍋物除了首度開放「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」加盟，展期4天更祭出共20名每人100萬的加盟金，以高回饋吸引創業者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

築間餐飲集團表示，近年來市場對於吃到飽的用餐需求相當熱絡，還沒開展就接到不少詢問電話，甚至很多因疫情倒閉的餐廳，房東乾脆自己接下，用現有設備去調整改造，跨足餐飲業。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，築間集團在過往加盟展中收穫不少，有之和牛鍋物及本格和牛燒肉去年營業額就破10億元，今年專心拚內需市場，集團按照原定計畫持續展店，同時內部也進行公司組織調整，以符合上市要求，目標瞄準資本市場。（編輯：蘇志宗）1110304

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族