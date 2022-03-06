產業界催生產業學院 盼解人才荒

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（中央社記者張建中新竹6日電）校園徵才旺季來臨，各家廠商紛紛祭出高薪攬才，面對人才荒的窘境，半導體與記憶體業陸續推動成立產業學院，機械業也計劃擴大產學合作，培育專業人才。

隨著校園徵才活動起跑，各家廠商紛紛宣布今年徵才計畫，各界矚目的「護國神山」台積電今年預計招募超過8000名人才，聯電與聯發科也將徵才2000人。

鴻海今年預計招募1500名以上的軟體應用人才，半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）將在台灣大舉招募1000名工程人才，世界先進也在台灣與新加坡兩地共計開出逾1000個職缺。

考量人力市場競爭激烈，各家廠商紛紛提供據競爭力薪資福利，鴻海新進大學畢業生起薪新台幣4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上。

艾司摩爾新進碩士畢業的客戶支援工程師，加計輪班津貼後，年薪上看160萬元。台積電與聯發科碩士畢業新進工程師年薪都上看200萬元。

除各家廠商祭出高薪、好福利搶人才，台積電與力積電等半導體廠也合力促成台大、清大、成大與陽明交通大學在去年底成立半導體產業學院，培育半導體人才。

為培育記憶體人才，4家記憶體廠旺宏、南亞科、晶豪科及鈺創今年也與長庚大學工學院簽訂產學合作契約，成立記憶體專業學程的碩士班，提供每位碩士生約80萬元獎學金（含學習津貼），以及畢業後的就業機會。

對於機械產業長期面臨人才荒窘境，總統蔡英文日前建議可按照半導體學院的模式、成立機械產業學院培育人才。機械公會計劃擴大產學合作，培育專業人才，並縮短學用落差。（編輯：楊凱翔）1110306