晶技去年獲利大增118% 每股賺10.06元擬配息7.5元

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）石英元件大廠晶技今天董事會通過2021年度合併財務報告，去年稅後獲利新台幣31.17億元，年增118%，創歷史新高，每股稅後純益10.06元，晶技擬配發現金股息每股7.5元。

晶技盈餘配發率約74.55%，若以今天收盤價95.8元粗估，現金殖利率約7.82%。

晶技今天董事會通過去年財報，去年合併營收152.45億元、創歷年新高，去年合併毛利率36.91%，較前年30.17%增加6.7個百分點，去年合併營業利益34.75億元，營益率22.79%，較前年14.64%增加8.1個百分點。

去年晶技稅後淨利31.17億元，較前年14.29億元大增118%，創歷年新高，去年每股稅後純益10.06元，優於前年EPS 4.61元。

其中，去年第4季晶技合併營收34.9億元，季減15%，仍是歷年單季第3高；單季合併毛利率36.52%，季減1.7個百分點，也是單季第3高，單季營益率20.55%，季減近4個百分點，是歷年同期新高。

晶技去年第4季稅後獲利6.86億元，季減21.8%，仍是單季第3高，每股稅後純益2.21元，低於去年第3季EPS 2.84元。

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本土法人指出，晶技去年第4季因長短料訂單調整，網通、筆記型電腦應用市場需求趨緩，手機、車用因缺料組裝量減少，部分客戶存貨調整。

展望今年第1季業績表現，亞系外資法人報告日前預估，晶技首季業績較去年第4季下滑5%至10%，除了季節性淡季因素外，包括庫存調整和產品線處於過渡期等因素影響，預估首季毛利率逼近35.5%，較去年同期36.15%略減。（編輯：蘇志宗）1110307