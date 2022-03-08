新光金俄債認損31億 2月稅後虧損逾10億

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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄羅斯信用評等遭降，新壽認列持有俄羅斯債券預期信用損失新台幣31.6億元，占俄羅斯部位的10.75%，認列比率和同業相當。受俄債部位認損連累，新光金2月稅後虧損10.41億元。

俄羅斯入侵烏克蘭，遭國際制裁，3大國際信評機構陸續調降俄羅斯信用評等，俄羅斯債券違約風險升溫，各大金控2月陸續公告認列持有俄羅斯債券投資部位的預期信用損失。

新光金今天公告2月自結稅後虧損10.41億元，主因旗下新壽認列俄債部位損失所致，不過新光金累計稅後淨利仍達10.74億元，累計每股稅後盈餘（EPS）0.07元。旗下新壽2月稅後虧損13.9億元，累計稅後淨利5.49億元。

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新光金副總經理李超儒表示，截至去年第4季新壽持有俄羅斯債券部位294億元，其中主要為俄羅斯公債，其中有95%以上放在AC（攤銷後成本），新壽在2月依Stage3程度認列預期信用損失31.6億元，占俄羅斯部位的10.75%，認列比率和主要同業相當。

另外，新光金旗下新光銀行2月稅後淨利達3.79億元，累計稅後淨利8.88億元；另因前2月資本市場波動，影響元富證券自營部位表現，元富證券2月稅後淨利0.1億元，累計稅後虧損2.96億元。（編輯：楊凱翔）1110308