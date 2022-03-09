裕民攜手日方打造9.99萬噸節能新船 14日營運

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（中央社記者江明晏9日電）遠東集團旗下裕民航運宣布，攜手日本打造的超巴拿馬極限型（Post Panamax）節能新船「裕卓輪」入列，載重達9萬9990噸，預計14日正式交船營運。

裕民航運今天發布新聞稿，與日本住商海運（Sumitomo Marine Co. Ltd.）簽訂在日本大島造船所株式會社 （Oshima Shipbuilding Co., Ltd.）建造9萬9990載重噸超巴拿馬極限型（Post Panamax）散裝貨輪「裕卓輪」（M.V. Cemtex Excellence）。

各方並於今天在日本大島造船廠舉行「雲命名」儀式，並同步在台北利用視訊連線觀禮。典禮由遠東集團董事長徐旭東主持，邀請中華開發金控董事長張家祝的夫人陳玉春為「裕卓輪」命名，新船預計3月14日正式交船營運。

裕民指出，裕卓輪船長235公尺，船寬40公尺，載重9萬9990公噸，是大島造船廠為裕民航運全新設計建造的Post Panamax系列中第一艘，除了延續節能環保概念，更增加智慧化元素，有利透過船聯網管理，提升故障預警，降低故障率及提升營運效率。

綜觀全球經濟，各國目前力拚基礎建設，原物料需求暢旺，帶動散裝船運租金上揚，但受到疫情、中美貿易及歐洲疆域衝突等因素影響，經營環境仍充滿不確定性。裕民認為，由於IMO及歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，如營運船舶能效指數（EEXI）和碳強度指標（CII）即將於2023年1月上路，未符合EEXI標準的船舶將面臨限制主機馬力及航行船速，或編列經費加裝節能裝置。節能減排的要求，將加速老舊船舶的汰換，裕民自2014年起陸續交付的一系列eco-ship，將充分展現其競爭力。

裕民補充，自2020下半年以來，貨櫃航運景氣大幅上揚，造船廠優先承造貨櫃船舶，降低了散裝船舶造船動能，供給有效限縮，需求溫和復甦。根據Clarksons 2022年2月的Dry Bulk Trade Outlook數據，預期2022年散裝船舶供給成長率僅為2.1%，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估計達2.5%，市場運力將延續2021年供不應求情景，預期散裝航運景氣持續審慎樂觀。

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迎接後疫情時代，裕民表示，持續對外布局，尋求策略聯盟，另一方面與優質客戶簽訂長約，鎖定獲利；內部積極整合組織資源，藉由跨部門間團隊合作，發展環保與智慧船舶，提供永續多元服務，同時推動數位轉型。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船 （VLOC） 、海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.5年，加合資及在建船舶，裕民船隊運力為60艘，總載重噸位825.28萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。（編輯：張均懋）1110309