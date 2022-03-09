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憂核災歐洲民眾搶買碘片 原能會：國內3重整備

2022/3/9 17:41
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（中央社記者曾智怡台北9日電）俄羅斯占領烏克蘭核電廠多日，歐洲民眾深怕核災搶買碘片。原能會今天表示，國內核事故危機處理機制包括掩蔽通知、疏散收容及儲備足量的碘片，其中碘片整備也有3重防護措施，請民眾安心。

俄羅斯入侵烏克蘭多日，甚至控制當地核電廠，鄰國民眾憂心核災風險，紛紛搶購碘片和碘化鉀藥片，導致價格近來已飆漲超過1倍；其中又以歐洲需求最為強勁，芬蘭需求躍增逾100倍。

原能會透過新聞稿說明，服用碘片是為避免核能電廠發生核子事故時，放射性碘進入甲狀腺而造成傷害。

針對國內核事故危機處理部分，原能會指出，碘片服用時機及範圍，會由中央災害應變中心，依事故狀況及風向等因素統一發布，並配合室內掩避、疏散、飲食限制等措施，達到最佳的防護效果，保障民眾安全。

原能會表示，碘片採多重整備方式，包括預先發放、集中儲備及大型國家儲存庫等3重防護措施，由地方政府預備4天份，2天份發放民眾存放，另外2天份則由地方政府集中儲備，以供補發、調度等使用。

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此外，原能會與國防部合作，建置國家碘片儲存庫，儲備80萬錠碘片，做為緊急調度所需，若有更進一步需求，也會協調國內藥廠製造碘片，或透過衛福部申請緊急專案進口。

原能會強調，針對核子事故已完整規劃各項民眾防護行動措施，包括掩蔽通知、疏散收容及儲備足量的碘片等，請民眾安心；原能會將持續與各部會及地方政府合作，精進核子事故各項平時整備工作。（編輯：蘇龍麒）1110309

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