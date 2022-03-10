元大台灣50規模衝破2000億大關 台股ETF里程碑

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國民ETF元大台灣50 ETF正式叩關新台幣2000億元，上週受益人數創下43.6萬人新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）國民ETF元大台灣50 ETF（代號0050）基金規模正式叩關新台幣2000億元，受惠市場資金挹注，0050規模在9日首度衝破2000億元大關，達2082億元，是台灣首檔規模達2000億元的ETF（指數股票型基金），上週受益人數創下43.6萬人新高。

元大投信表示，0050在2003年6月30日掛牌，掛牌價格為36.96元，當時的加權股價指數為4872點，19年來台股歷經網際網路發展、智慧型手機爆發，到當前的5G時代，0050與投資人一起記錄台股成長，今年1月17日收盤價一度來到152元歷史高點，3月9日規模寫下2000億元的新里程碑，為台股寫下新歷史。

0050自掛牌以來規模穩健成長，近年加速躍升，2003年掛牌時規模大約40億元，2011年6月首度達到千億元，其後在2014年、2015年及2019年，0050規模又數度返回千億元，到了2020年6月台灣ETF市場爆發，0050始終保持千億規模的紀錄，近期台股雖受到俄烏戰事衝擊，指數回檔修正，不過市場資金積極進駐下，規模一舉衝破2000億元大關。

元大投信表示，根據集保結算所統計，在2019年至2021年，0050的受益人數一口氣從9萬人跳升到34萬人，今年3月初，再突破43.5萬人，短短兩年多大增3.8倍。（編輯：張均懋）1110310