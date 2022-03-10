美股報復反彈道瓊大漲653點 油價回跌穩人心

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俄烏戰爭邁入第3週之際國際油價大幅回跌，美股道瓊指數9日一吐悶氣大漲653點。圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美股今天一吐悶氣，道瓊指數大漲653點，連4黑止步；標普500指數漲逾2.5%，創21個月來最佳表現。俄烏戰爭持續之際，國際油價大幅回跌穩定人心，有助美股止跌反彈。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場大漲653.61點，漲幅2%，收在33286.25點。標準普爾500指數猛漲107.18點，漲幅2.57%，收在4277.88點。以科技股為主的那斯達克綜合指數飆漲459.99點，漲幅3.59%，收在13255.55點。

道瓊指數脫離7日陷入的修正領域。標普500指數創2020年6月以來最佳單日表現，仍處於從前波高點回檔逾10%的技術修正。那斯達克指數創2020年11月以來最佳單日表現，擺脫從前波高點拉回逾20%的熊市（空頭市場）領域。

俄烏戰爭邁入第3週，股票、債券、大宗商品及外匯市場持續大幅波動，近期因能源供給堪慮而竄升的國際油價特別受到關注，也深深牽動股市表現。

美國禁止進口俄羅斯石油與天然氣刺激油價衝上13年高點後，紐約交易的西德州中級原油（WTI）期貨價今天跌逾12%，每桶收在108.7美元，創去年11月26日以來最糟表現；倫敦交易的布倫特原油期貨價大跌13%，每桶收在111.1美元，創2020年4月以來最大單日跌幅。

憂心通貨膨脹失控、聯邦準備理事會（Fed）被迫積極緊縮貨幣政策的投資人鬆一口氣，股市買氣回籠，近期表現不振的科技股與成長股表現亮眼。

網飛（Netflix）與Google母公司Alphabet股價漲幅直逼5%，微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）與臉書（Facebook）母公司Meta漲幅都超過4%，蘋果公司（Apple）股價則勁揚3.5%。

亞馬遜（Amazon.com）股價上漲2.4%，並於收盤後宣布董事會批准1拆20的股票分割、斥資多達100億美元買回自家股票，盤後股價一度漲逾10%。

晶片股漲勢凌厲，費城半導體指數大漲3.97%。台積電美國存託憑證（ADR）漲逾4.9%，從15個月低點反彈。

油價拉回緩和消費者恐看緊荷包的疑慮，有助消費類股表現，耐吉（Nike）與星巴克（Starbucks）股價分別勁揚4.7%、4.3%。航空與遊輪族群普遍走揚。美國公債價格因避險需求減弱而下跌、殖利率上升，帶動金融股走勢，美國銀行（BofA）股價漲幅超過6.3%。

不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和刺激能源需求，卻碰上美國等西方國家以能源禁運懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價短期內預料將持續波動，全球恐重演1970年代停滯性通膨的憂慮也會徘徊不去。

鑑於通膨居高不下，聯準會官員下週集會時幾乎篤定會決議升息，為2018年12月以來首見。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週在國會預告，他將提議調高基準利率1碼（0.25個百分點）。

經濟數據方面，美國勞工部今天公布數據顯示，1月全美職缺數量減至1126萬個，仍逼近歷史高點，勞動市場緊繃態勢不變。

眾所矚目的最新通膨數據將於明天出爐。華爾街預期，美國2月消費者物價指數（CPI）年增率達7.8%，漲幅更勝1月創40年來新高的7.5%。（編輯：郭中翰）1110310