8壽險踩雷俄債 6家已認損99.67億整體估破百億

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（中央社記者謝方娪台北9日電）烏俄戰事未歇，地緣政治風險升溫，據金管會統計，截至2月底為止壽險業持有俄羅斯曝險部位自新台幣1382億元下滑至1149億元，總計有8家估計將認列減損至少百億元，國壽、富邦壽與中壽等6家陸續公布，合計認列減損99.67億元。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，開啟烏俄戰爭，俄羅斯也遭到國際制裁。兩國為能源及農產品重要供應國，戰事帶動通膨疑慮升溫，國際資本市場震盪加劇，金融業持有俄羅斯曝險部位頻受關注。

依壽險公會統計，國內壽險業中，目前國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家仍持有俄羅斯債券。由於俄羅斯已遭國際3大信評機構降評，近日壽險業已就持有俄債部位陸續於2月認列預期信用損失。

壽險業龍頭國壽已率先宣布2月認列損失26億元，富邦人壽宣布2月認列22億元，新壽宣布2月認列31.6億元，台壽宣布2月認列5億元，中壽宣布2月認列損失15億元，全球人壽認列損失700萬元，合計6家壽險認列損失99.67億元。

另據金管會統計，截至今年2月底為止，壽險業持有俄羅斯曝險部位已自1382億元下滑至1149億元，月減233億元，主要是市值下降以及業者主動減碼部位所致。其中如富邦人壽考量俄烏地緣政治風險升溫，早在1月就已減碼俄債部位1.2億美元。

截至今年2月底，銀行對俄羅斯曝險則由51.02億元提高至51.88億元。金管會指出，銀行對俄羅斯授信略減，投資部位則未變動，但因匯率波動，以致銀行持有海外投資部位換算為新台幣後略呈增加。

財政部資料顯示，截至今年2月底，公股銀行對俄烏曝險2.46億元，其中俄羅斯2.43億元、烏克蘭僅0.03億元，另輸出入銀行轉融資業務與俄羅斯銀行均無動撥餘額且均暫停撥款。（編輯：潘羿菁）1110309