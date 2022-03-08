俄債息若用盧布還 金管會：壽險業要注意匯率風險

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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄羅斯政府宣布暫時允許俄羅斯企業以盧布償還債務，金管會表示，若債務人依原先合約「可變更債息支付幣別」條款規定以盧布給付利息，不會構成違約，但業者收到盧布債息，要注意市場匯率風險控管。

金管會統計，截至今年1月底為止，壽險業投資部位對俄羅斯曝險新台幣1382億元，占保險業資金0.46%，其中主要為固定收益型債券，其中有92%為政府公債，到期日為10年期以上債券占比達93.45%。

俄羅斯政府宣布暫時允許俄羅斯企業及個人以盧布償還債務，金管會保險局副局長張玉煇說，經瞭解，壽險業持有美元計價的俄羅斯債券，有部分債券包含可變更債息支付幣別條款，若為此類債券，債務人依合約規定以盧布給付利息，不會構成違約，但壽險業者收到盧布債息，要注意市場匯率風險控管。

壽險業若持有沒有變更債息支付幣別條款的俄羅斯債券，債務人在債息支付前通知債權人是否同意變更而債權人不同意，就會視為選擇性違約，壽險業者須依會計公報規定，將相關影響納入預期信用損失提列的評估考量，洽會計師意見後，提報董事會認列當期損益。

張玉煇說，經向業者了解，壽險業目前都還在密切和保管銀行接洽了解後續處理情形，目前保管銀行還在和俄羅斯政府交涉中。

他也表示，依保險業財務報告編製準則和國際財務報導準則規定，業者必須依目前俄羅斯信用風險增加的假設，包含支付債息幣別情形等，納入預期信用損失評估考量並進行認列，業者於綜合損益表認列減損損失後，若未來情況改變，預期信用損失縮小，業者可依規定迴轉相關損失。

目前旗下有壽險的大型金控，如國泰金、富邦金、新光金、中信金等，均已在2月陸續認列持有俄債部位的預期信用損失。（編輯：黃國倫）1110308