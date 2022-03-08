台積電成外資提款機 股價波段跌幅逾18%

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（中央社記者張建中新竹8日電）俄烏戰事不止，油價大漲引發通膨疑慮升高，重創國際股市，台積電在外資連日賣超下，股價急遽滑落，今天收在563元，已自高點688元大幅回檔125元，跌幅逾18%。

隨著美股重挫，台股今天開低震盪走低，大跌353.44點，摜破17000點關卡，收在16825.25點。台積電股價持續弱勢表現，收在新台幣563元，下跌13元，市值縮水3370億元，滑落至14.59兆元，影響指數約108點。

烏克蘭危機升高，外資近期多站在賣方，今天賣超台股461.19億元，台積電等權值股為外資主要賣超標的，外資今天賣超台積電4萬5542張；據統計，外資連續12個交易日共賣超台積電35萬5362張。

台積電股價連續3個交易日走跌，自602元滑落至563元，大跌39元，跌幅約6.47%，市值縮水1.01兆元。台積電已自歷史最高價688元大舉回檔125元，跌幅達18%，市值縮水3.24兆元，影響大盤指數約1045點。

當外資不斷賣超，台積電股價下挫，零股交易卻急遽升溫，近3個交易日盤中零股成交股數合計達2681萬股，成交金額共155.41億元。

分析師王兆立表示，台積電製程技術領先地位穩固，今年營運展望樂觀，全年美元營收將成長25%至29%，只是近期股價走跌主要是受大環境影響。

王兆立說，俄烏局勢未來發展將持續影響國際股市表現，並牽動外資動向，連帶影響台積電後續股價走勢，是留意觀察重點。（編輯：楊凱翔）1110308