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俄烏戰事牽動股市 蘇貞昌：國安基金必要時自當運作

2022/3/8 09:51（3/8 10:32 更新）
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俄烏戰事牽動國際股市動盪，台股也受影響，行政院長蘇貞昌8日表示，國安基金如有必要時，自當運作。（中央社檔案照片）
俄烏戰事牽動國際股市動盪，台股也受影響，行政院長蘇貞昌8日表示，國安基金如有必要時，自當運作。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北8日電）俄烏戰事牽動國際股市動盪，台股也受影響，國民黨立委李德維今天質詢，股市大跌，國安基金在哪。對此，行政院長蘇貞昌答覆，「財經部門緊盯，國安基金如有必要時，自當運作。」

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

李德維質詢，俄羅斯入侵烏克蘭，造成人心惶惶，昨晚美國股市大跌，昨天台股跌、今天開盤也跌，這樣的非經濟因素、非理性下跌，行政院有無準備，國安基金該不該進場護盤，政府如何穩定相關金融市場和物價。

蘇貞昌答覆，受戰爭影響，股市有非經濟的波動是一定會有的，台灣受到影響也是會有的。

他指出，台灣整體經濟基本面是好的，所有數據資料，投資和外銷都暢旺，投資熱絡，昨天台股大跌，但成交量近新台幣5000億元，可見逢低買進，股民還有信心。

蘇貞昌表示，財經部門緊盯，國安基金如有必要時，自當運作。（編輯：趙蔚蘭）1110308

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