外資出逃股匯續挫 新台幣重貶1.12角創近11個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）俄烏戰事仍未平息，金融市場瀰漫恐慌情緒，外資今天持續大出逃，台灣股匯市續挫，台股失守萬七關卡，新台幣匯率則重貶1.12角，收盤為28.362元，創下近11個月新低紀錄。

俄烏戰事不止，油價大漲帶來通膨疑慮，不只美股重挫，亞股也一片慘綠，台股今天大跌353.44點，收在16825.25點，失守17000點整數關卡；台股連續2個交易日重挫，連同昨天大跌557點，指數累計下挫911.27點。

外匯交易員指出，外資今天仍大舉提款台股並匯出，導致新台幣匯率持續下挫，今天以28.300元開盤後，匯價一路走弱，盤中最低為28.386元；儘管央行出手調節，尾盤跌幅稍微收斂，終場仍重貶逾1角，台北及元太外匯市場總成交金額為26.65億美元。

外匯交易員分析，俄烏戰事牽動國際能源價格及通膨情勢，加上美國聯準會（Fed）升息在即，都讓外資傾向保守操作，在台灣「捲款出逃」，導致股匯市雙雙重挫；在市場信心不足的情況下，新台幣匯率恐怕會繼續走弱，接下來除了國際局勢發展、外資及台股動向，央行是否加大調節力道，協助防守28.5元的重要心理關卡，成市場關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1110308