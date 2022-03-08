國安基金護盤？蘇建榮：台灣經濟仍相對穩健

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（中央社記者王承中台北8日電）俄烏戰事牽動國際股市動盪，台股也受影響，對於國安基金是否進場護盤，財政部長蘇建榮今天表示，雖然昨天外資有賣超，但國內經濟實體仍相對穩健，會密切關注，必要時隨時召開國安基金管理委員會做必要的處置。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立委林德福質詢時問到台股大跌，國安基金是否會進場，列席備詢的蘇建榮表示，國安基金最近一直關注戰爭情勢發展，雖然昨天外資有賣超，但國內經濟實體還是相對穩健，會密切關注，必要時隨時召開國安基金管理委員會做必要的處置。

蘇建榮指出，昨天台股跌了557點，今天跌幅縮小，後續戰爭發展是非常重要的觀察指標，國安基金也在密切注意發展，若有發生國安基金管理條例中的外資大量移出，國內市場失序等，就是必須要注意的地方。

蘇貞昌表示，最近台股震盪是因為非經濟因素，台灣經濟基本面仍很好，投資熱烈，外銷暢旺，防疫也非常成功，現在碰到戰爭及對應的制裁措施，政府都會緊盯，若真的有需要國安基金進場，也有運作機制。（編輯：黃瑞弘）1110308