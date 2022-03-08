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俄烏掀史上最大網軍戰微軟也捲入 專家警告外國企業恐服務中斷
首頁 / 證券

俄烏戰爭外資賣超台股近3千億 金管會：資金持續匯入

2022/3/8 18:25（3/8 19:21 更新）
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台股8日早盤開盤重挫，之後17000點一度失而復得，但接近11時又急殺超過300點，最低來到16845點，盤面一片綠油油。中央社記者鄭清元攝 111年3月8日
台股8日早盤開盤重挫，之後17000點一度失而復得，但接近11時又急殺超過300點，最低來到16845點，盤面一片綠油油。中央社記者鄭清元攝 111年3月8日
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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄烏戰爭至今，外資已提款台股近新台幣3000億元，金管會強調，外資雖賣超台股，仍持續匯入資金，顯示對台股仍具信心；另近兩日台股加權指數跌掉近千點，金管會再次喊話關注基本面，盼穩定軍心。

俄烏戰事不止，國際油價大漲，帶動通膨疑慮升溫，美股重挫，台股今天再大跌353.44點，失守萬七關卡，收在16825.25點，跌幅2.06%，成交金額新台幣4434.65億元。台股連兩日累計已暴跌911.27點。

金管會證期局副局長郭佳君指出，近期受俄烏戰爭及國際股市震盪影響，台股波動加劇，不過今年以來截至7日為止，台股跌幅5.71%，表現仍優於美國道瓊跌幅9.69%、NASDAQ跌幅17.99%、上海跌幅7.33%、香港跌幅10%、韓國跌幅10.96%、日本跌幅12.4%及深圳跌幅15.37%，台股表現相對穩定。

其次，行政院主計總處預測今年經濟成長率4.42%，國發會公布1月景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，顯示國內景氣仍穩健成長。

台股集中市場截至1月底本益比為14.52倍，現金殖利率達2.63%，加計股票股利為2.74%，上市櫃公司1月累計營收達3.49兆元，年增9.56%，台股基本面穩健。

郭佳君強調，台股短期受俄烏情勢緊張影響，近兩日下跌逾900點，但股市長期仍將回歸基本面，投資人應多關注上市櫃公司基本面變化，審慎投資。

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她也說，金管會將持續關注俄烏情勢變化對總體經濟影響及台股表現，若股市發生非理性下跌，必要時將出手穩定股市；金管會出手救市的考量指標，包含國際情勢發展及國內市場情形等，針對市場情形，也會將國際因素或國內因素綜合納入判斷。

自2月24日俄烏開戰至今，外資已賣超台股2962.57億元，市場關注外資是否有恐慌性移動跡象，郭佳君說，因應俄烏之戰，外資最近這段時間確實呈現賣超，不過外資即使賣超台股，2月仍呈現淨匯入，將一定程度資金保留國內，顯示外資對台股未來情勢仍有一定信心。（編輯：翟思嘉）1110308

投資人試圖評估烏克蘭戰爭對全球經濟影響之際，亞洲股市8日進一步挫跌。（中央社製圖）
投資人試圖評估烏克蘭戰爭對全球經濟影響之際，亞洲股市8日進一步挫跌。（中央社製圖）
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