壽險俄債認損估百億 金管會：未來可用迴轉原則調整

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（中央社記者謝方娪台北9日電）壽險業俄羅斯曝險新台幣1382億元，金管會指出，壽險業已公布2月認列預期信用損失逾新台幣80億元，預計整體提列預期信用損失近100億元左右；不過，若未來預期損失縮小，仍可以會計迴轉原則調整認損部位。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財委會針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」進行專題報告。民進黨立委沈發惠、郭國文等今天均關切壽險業俄羅斯曝險監理。

黃天牧答詢時表示，金管會面對國際情勢會以臨淵履薄態度，注意壽險業俄羅斯曝險1382億元及可能衍生的外部效應，目前銀行、保險、證券業清償能力和流動性都沒有問題，金管會過去一個月也已三度發函給公會，要業者注意地緣政治影響。

沈發惠指出，國泰金表示俄羅斯曝險占比不大，卻馬上認列俄羅斯債券減損26億元，影響投資人信心，他也質疑金管會是否對俄羅斯與烏克蘭情勢影響輕描淡寫。

黃天牧回應，由於國際信評機構調降俄羅斯信用評等，觸動保險業必須調整信用損失、進行評價處理；而且在金管會內部會議都已明確表達金管會原則，應確實告訴外界事實、不掩蓋風險，但也不能過度反應。

同時，黃天牧強調，現在俄羅斯政府願意支付債券利息，壽險業承擔的信用風險稍微降低，只是債息以盧布支付必須考量匯率風險；雖然目前各大金控已公布旗下壽險認損逾80億元，整體有可能會超過百億元，不過未來仍可進行會計迴轉；換句話說，若未來預期損失縮小，仍可在會計上調整認損部位。

郭國文追問金管會是否有預估壽險業認列預期損失具體金額，金管會保險局長施瓊華表示，保險公司提列預期信用損失近100億元左右。

此外，施瓊華說，目前國內持有俄羅斯債券部位的壽險公司主要有6家，即國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽6大壽險。（編輯：林淑媛）1110309